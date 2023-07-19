Систему медицинской реабилитации обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 19 июля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая созданию системы медицинской реабилитации в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Что входит в региональную систему медицинской реабилитации, какие программы и направления она в себя включает, какие у неё цели, кого направляют на восстановление здоровья по этой системе.

Об этом расскажет заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.