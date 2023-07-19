Пиротехники МЧС очистили от боеприпасов почти 900 га в новых регионах России

12:27, 19 июля 2023, ПАИ

Пиротехнические отряды МЧС России очистили от взрывоопасных предметов более 890 гектаров в новых регионах России, обнаружено и обезврежено свыше 90 тысяч боеприпасов, сообщил глава ведомства Александр Куренков, сообщает ТАСС.

По словам министра, особое внимание специалисты обращали на земли сельхозназначения, а также территории вокруг объектов энергетики и жизнеобеспечения населения.

Кроме того, автомобильные колонны МЧС России доставили жителям новых регионов более 133 тысяч тонн гуманитарной помощи. Александр Куренков отметил, что спасатели помогают жителям новых регионов решать бытовые вопросы и оказывают медицинскую помощь.