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Тренер великолукской команды прокомментировал результат первого круга ЮФЛ

Тренер команды СШОР «Экспресс» (ребята 2006 года рождения) Иван Примак в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал результат первого круга юношеской футбольной лиги.

Фото: Елена Костюкович

«Пока что неплохой промежуточный результат. Проведена большая работа. Мы уже третий год играем в юношеской футбольной лиге, поэтому смогли исправить ошибки предыдущих сезонов. Вносили корректировки в течение всего тренировочного процесса», – рассказал Иван Примак.

Отметим, что лучшим бомбардиром по итогам первого круга стал великолучанин Геннадий Никитин. «Предложения по нему – вопрос времени. Конкретно со мной никто не связывался, поэтому сейчас ничего не могу сказать. Думаю, что все следят за ним, все им заинтересованы», – отметил тренер игрока. 

Также Иван Примак назвал самых сложных соперников в первом круге: «Псков», «Алмаз-Антей» и «Ленинградец». Последняя игра в сезоне прошла вчера в Великих Луках. Подопечные Ивана Примака сыграли вничью с петербургским «Алмазом-Антеем». «Игра в принципе далась. Не хватило свежести в конце второго тайма. Все ушли с положительным настроем на паузу», – рассказал тренер.

Напомним, что по итогам первого круга юношеской футбольной лиги СШОР «Экспресс» заняла второе место.

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