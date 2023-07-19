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Общество

Топливо с выгодой: Tele2 предлагает скидку на заправки своим клиентам

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам путешествовать по стране на автомобиле с выгодой. Пользователи Tele2 могут заправляться с 10 % скидкой через сервис «Турбо». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото Tele2

По данным геоаналитической платформы Tele2, количество туристов, посетивших Псковскую область в 2023 году, выросло. При этом 40 % путешественников в качестве транспорта выбирают автомобиль. Компания Tele2 в разгар летних отпусков предлагает автомобилистам путешествовать по стране с выгодой. До 10 сентября 2023 года абоненты Tele2 могут получить скидку 10 % на топливо при оплате через сервис «Турбо», к которому подключены АЗС компаний «Газпромнефть», «Татнефть» и ещё более 120 сетей АЗС партнёров по всей России.

Сервис «Турбо» позволяет покупать топливо заранее по фиксированной цене и оплачивать, не выходя из автомобиля. Приложение доступно в смартфонах на Android и iOS. С его помощью достаточно на карте выбрать заправку, указать вид топлива и количество литров или сумму, на которую необходимо заправиться, и оплатить заказ. Далее необходимо нажать в сервисе кнопку «Заправиться здесь» и попросить заправщика вставить пистолет в бак.

Чтобы воспользоваться акцией, клиенту Tele2 необходимо в личном кабинете «Мой Tele2» перейти в раздел программы «Больше», там активировать промокод на акцию и ввести его в приложении «Турбо». Промокод вводится один раз и действует без ограничений на период действия всей акции. Более подробную информацию об условиях акции с сервисом «Турбо» можно узнать на сайте проекта.

Tele2 подготовила также скидки для путешественников в регионах Северо-Запада. Бонусы распространяются на экскурсии, туры, участие в мастер-классах. Список мест и выгодные предложения для туристов доступны на портале «Гид по приключениям».

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