Строители разрушили древнее захоронение у храма в Печорах

13:28, 19 июля 2023, ПАИ

Древнее захоронение у храма Сорока мучеников разрушили в Печорах, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на археологов.

«У меня нет приличных слов в адрес этих людей», – сказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, комментируя факт разрушения строителями древних захоронений в Печорах.

По её словам, электрики, которые вели работы у храма, заверили специалистов археологического центра, что выполнят работы способом прокола в том месте, где раскопки уже проводились. Но когда археологи уехали в Псков, они раскопали захоронение и оставили лежать человеческие останки на земле.

Марина Кулакова рассказала, что акт о разрушении памятника археологии направили в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Уже сегодня комиссия комитета выехала на место происшествия.