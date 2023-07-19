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Спорт

Стал известен график приёма ГТО на август

Стал известен график приёма нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на август. Об этом сообщается в группе «Центр ГТО Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Так, 8 августа на стадионе «Машиностроитель» пройдёт тестирование на метание, спринт и выносливость. Нормативы по скоростно-силовым навыкам, гибкости, координационным способностям и силе пройдут 1 и 10 августа в центре по приёму ГТО «Юность». На 3 августа назначен приём нормативов по стрельбе из пневматической винтовки, который также пройдёт в центре по приёму ГТО «Юность».

Для допуска к тестированию необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, получить медицинский допуск, записаться в центре тестирования и предоставить всю необходимую документацию.

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