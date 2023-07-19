Работница псковской организации пострадала от укусов собаки

13:25, 19 июля 2023, ПАИ

Контролера одной из псковских организаций во время работы укусила собака. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Извещение о несчастном случае с работницей одной из псковских организаций поступило в инспекцию труда.

В Дедовичском районе во время исполнения служебных обязанностей контролёра укусила собака. В результате несчастного случая 51-летняя работница получила рваные раны левой голени.