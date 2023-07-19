Более 50 % билетов раскупили на первый авиарейс Псков – Минск

14:09, 19 июля 2023, ПАИ

Более 50 % нагрузки пришлось на первый авиарейс в Минск из международного аэропорта имени княгини Ольги. На борт сядут 58 человек, общая вместимость самолёта – 110 пассажиров. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Nordwind Airlines Ольга Ваврищук на открытии авиарейса сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы очень рады, что запускаем этот рейс, и надеемся, что жители и гости по достоинству его оценят. У авиакомпании это третий авиарейс. Ранее были запущены из Нижнего Новгорода и из Перми. Надеемся, что направление в Минск будет востребовано», – подчеркнула она.

Напомним, что Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запускает новый прямой регулярный международный авиарейс Минск – Псков – Минск с 19 июля. Рейсы в Минск станут первыми международными перелётами из аэропорта Пскова за последние десять лет. Перелёты будут два раза в неделю: по средам и субботам. Перелёт осуществляется на воздушных судах ВС Embraer 190 на 110 пассажирских мест. Время в пути – 1 час 20 минут.

Отметим, что запуск полётов по маршруту организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, глава региона также рассказал, что пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек.