Великолукские лучники вышли в плей-офф первенства России

15:53, 19 июля 2023, ПАИ

Великолукские лучники Владимир Фазанов, Ника Снеткова и Милана Мурзина по итогам квалификационного раунда вышли в плей-офф первенства России, которое проходит во Владивостоке с 17 по 22 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Виталий Андреев.

Великолучане участвуют в соревнованиях по стрельбе из блочного лука на дистанции 50 метров. «Девочки участвуют в юниорках (18-21 год), Владимир Фазанов участвует в юношах (13-17 лет). Сегодня прошла квалификация. По её итогам Ника Снеткова заняла пятое место, Милана Мурзина – 12 место, Владимир Фазанов – седьмой. Итоги квалификации определяют дальнейшего соперника. В соревнованиях по юниоркам принимает участие около 30 человек, а по юниорам более 30 человек. Результат неплохой. Например, Ника Снеткова заняла пятое место, но до второго ей не хватило двух очков. Если бы Владимир Фазанов прибавил очка четыре, был бы третьим. Довольно плотные результаты показывают спортсмены», – рассказал Виталий Андреев.

«Владимир Фазанов и Ника Снеткова благодаря своему результату на квалификации не получили соперника в 1/32 финала и сейчас уже готовятся выступать в 1/16. Милана Мурзина сегодня победила соперницу из Калининграда, набрав 141 очко, и тоже вышла в 1/16 финала», – отметил тренер спортсменов.

Также Виталий Андреев рассказал о том, как велась подготовка к соревнованиям: «Милана и Ника сразу поехали во Владивосток после чемпионата России и находились здесь пять дней. Всё это время они тренировались на базе местных спортсменов, а с Владимиром Фазановым мы прилетели сюда 17 июля. Уже здесь на пристрелке я увиделся с девчонками. Что-то поправили. Но и по телефону мы постоянно общались. Если они находятся где-то на выездах, то звонят и рассказывают, как всё происходит. Если что-то не так, то я начинаю давать им определённые советы».

Напомним, что Виталий Андреев не поехал со своими спортсменками на чемпионат России, который проходил в Забайкальском крае, из-за слабого финансирования.