Первые пассажиры авиарейса из Белоруссии прибыли в псковский аэропорт

14:44, 19 июля 2023, ПАИ

Первые пассажиры авиарейса Минск – Псков прибыли в международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустил новый прямой регулярный рейс Минск – Псков – Минск с 19 июля. Рейсы в Минск станут первыми международными перелётами из аэропорта Пскова за последние десять лет. Перелеты будут два раза в неделю: по средам и субботам. Перелёт осуществляется на воздушных судах ВС Embraer 190 на 110 пассажирских мест. Время в пути – 1 час 20 минут.

Отметим, что запуск полётов по маршруту организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, глава региона также рассказал, что пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек.