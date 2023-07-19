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Общество

Первые пассажиры авиарейса из Белоруссии прибыли в псковский аэропорт

Первые пассажиры авиарейса Минск – Псков прибыли в международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове сегодня, 19 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустил новый прямой регулярный рейс Минск – Псков – Минск с 19 июля. Рейсы в Минск станут первыми международными перелётами из аэропорта Пскова за последние десять лет. Перелеты будут два раза в неделю: по средам и субботам. Перелёт осуществляется на воздушных судах ВС Embraer 190 на 110 пассажирских мест. Время в пути – 1 час 20 минут.

Отметим, что запуск полётов по маршруту организован при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. Выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, глава региона также рассказал, что пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек.

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