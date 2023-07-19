Великолучане выступили на фестивале «Славянский базар» в Витебске

16:21, 19 июля 2023, ПАИ

Несколько творческих коллективов из Великих Лук приняли участие в концертной программе Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске – 2023». Об этом пишет портал Luki-News.

В концертной программе участвовали ансамбль танца «Белые росы», образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны» и солисты Городского дома культуры имени Ленина Роман Зимин и Антон Иванов. Выступление артистов состоялось 14 июля в Витебске.

Творческие коллективы представили жителям и гостям Витебска двухчасовую концертную программу, в состав которой вошли современные танцы и песни, барабанная дробь мажореток, конкурсы и интерактивы.