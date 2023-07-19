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Общество

Более 320 кг железного шлака обнаружили археологи под Новосокольниками

Более 320 килограммов железного шлака обнаружили археологи на раскопе в Новосокольническом районе. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

По словам специалистов, археологические работы велись на раскопе 5, площадь которого составляет 36 квадратных метров. «Прослойка мощностью не больше толщины кирпича чуть не свела с ума всю камералку», – отметили археологи.

На месте обнаружили более 320 килограммов железного шлака. Кроме того, археологи начали работы на участке прирезки к раскопу 4 и уже нашли костяные предметы, ножи, а также бижутерию, в частности бусы.

Напомним, в Новосокольническом районе стартовала летняя полевая археологическая школа «Горожане-2023». В рамках неё возобновилось изучение поселения викингов.
Проводится школа при финансовой поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и фонда «История Отечества».

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