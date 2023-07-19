Псковичей приглашают принять участие в «Летнем институте»

16:27, 19 июля 2023, ПАИ

Стартовал приём заявок на участие в новом проекте Минобрнауки России «Летний институт». Мероприятие пройдёт на площадке ПсковГУ в августе этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проект направлен на вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России. Участников ждут практические занятия, стажировки на базе университетов-партнёров, встречи с экспертами из научного сообщества, анализ кейсов, а также насыщенная экскурсионная программа.

К участию приглашаются преподаватели и исследователи в возрасте до 45 лет из стран СНГ. Подать заявку и ознакомиться с программами можно на сайте «Летний институт».