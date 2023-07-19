Укладка верхнего слоя асфальта завершается на трассе Псков – Кислово – Палкино

16:36, 19 июля 2023, ПАИ

Ремонт трассы Псков – Кислово – Палкино продолжается по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На ремонтируемом участке с восьмого по 15-й километр специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» завершают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Работы планируется завершить до конца недели.

Параллельно выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок. Ежедневно на объекте задействовано 25 человек и 18 единиц техники. Дорожникам предстоит отремонтировать пересечения, примыкания, а также укрепить обочины.

Участок проходит через населённые пункты Раздолье, Кузнецово, Покрутище и Ветошка. Кроме того, дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также по ней псковичи добираются к своим дачным участкам и местам постоянного проживания в Псковском районе.

Завершение всех работ намечено на декабрь 2023 года.