Более полумиллиона рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

18:32, 19 июля 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района поддались на ухищрения мошенников и не досчитались в итоге более полумиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили мнимые сотрудники банков и правоохранительных органов. Они рекомендовали доверчивым гражданам срочно получить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета» с целью предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и доступа к счетам.

Также некоторые интернет-пользователи поддались на уловки махинаторов при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе сена, через социальные сети.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.