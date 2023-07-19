О туристическом потенциале рассказали псковские профсоюзы в Калининградской области

17:42, 19 июля 2023, ПАИ

В рамках рабочей поездки делегации Псковского облсовпрофа в Калининград состоялась встреча с президентом Торгово-промышленной палаты Калининградской области Феликсом Лапиным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель псковского профобъединения Игорь Иванов рассказал о туристическом потенциале Псковской области, о работе профсоюзов в части санаторно-курортного оздоровления. Кроме того, участники обсудили проекты по профориентации и промышленному туризму, а также договорились о взаимном информационном сопровождении и сотрудничестве.

«С каждым разом мы фиксируем, что межрегиональное сотрудничество крепнет и даёт качественный результат в развитие наших родственных регионов, – отметил Игорь Иванов. – Туристический поток растёт с двух сторон, бизнес развивается, кооперация усиливается, профсоюзы работают эффективно, а уровень социального партнёрства позволяет работать на общий результат».