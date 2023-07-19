Новый подземный водозабор обеспечит водой две трети Пскова

18:07, 19 июля 2023, ПАИ

Новый подземный водозабор обеспечит водой две трети территории Пскова. Об этом рассказал директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Он отметил, что строительство подземного водозабора уже завершено – на данный момент подписываются последние акты. Его планируют ввести в эксплуатацию после завершения строительства новой станции смягчения воды, то есть уже к концу года.

«Это для нас такой большой существенный прогресс», – подчеркнул Константин Болотин.

Несмотря на нагрузку, подрядчик справился с работами. Также завершаются работы по строительству второй, резервной, ветки, связанной с водозабором. На её строительство в рамках проекта трансграничного сотрудничества выделялся грант в размере 70 миллионов рублей.

«Фактически в связи с обстоятельствами Евросоюз вышел из приграничного сотрудничества и прекратил финансирование этого объекта. После этого начался поиск собственных ресурсов. Собственно, они и были найдены. В связи с этим строительство нитки близится к завершению», – отметил гость программы.

Он также добавил, что строительство планируют закончить до конца июля.

Отметим, что из подземного водозабора в Псков будет поступать около 42 тысяч кубометров воды, которой хватит для обеспечения водой две трети городской территории. Оставшуюся часть продолжат снабжать из наземного водозабора. Предварительно, это те районы, которые находятся у здания «Горводоканала» – Завокзалье, район Крестов, Лепеши.