Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
Два автомобиля – Fiat и Skoda – столкнулись на 295-м километре трассы Р-23 в Псковском районе сегодня, 19 июля, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Участники дорожно-транспортного происшествия от медицинской помощи отказались.
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Фото: Телеграм-канал "Паи. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "Паи. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "Паи. Псковская сводка"
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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