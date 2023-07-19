Два автомобиля столкнулись в Псковском районе

18:15, 19 июля 2023, ПАИ

Два автомобиля – Fiat и Skoda – столкнулись на 295-м километре трассы Р-23 в Псковском районе сегодня, 19 июля, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Участники дорожно-транспортного происшествия от медицинской помощи отказались.



Фото: Телеграм-канал "Паи. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "Паи. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "Паи. Псковская сводка"





На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.