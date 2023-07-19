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Общество

Члены клуба островских цветоводов совершили новое интересное путешествие в Себеж

Члены клуба цветоводов «Вдохновение» совершили новое интересное путешествие в Себеж, сообщила газета «Островские вести».

Фото Алины Осиповой

Главным пунктом поездки было посещение сада Виктора Моисеенко. Он вместе с сыном занимается выращиванием в своём саду редких для нашей средней полосы растений. Здесь есть растения, привычной средой обитания которых являются Дальний Восток, Америка, Австралия, даже Африка. А ещё всем запомнился зимний сад, который разместился в доме, построенном специально для растений.

«Действительно, это по-настоящему увлечённые цветоводством и садоводством люди. Спасибо огромное Виктору Наумовичу за интересный рассказ и гостеприимство! Мы получили массу приятных эмоций и впечатлений. Ну а потом мы гуляли по Себежу, восхищались прекрасной набережной, побывали на Замковой горе, у колокольни Рождественского собора XIX века, любовались пейзажами себежского озера. Себеж поразил нас своей чистотой, ухоженностью, особой атмосферой туристического города, хоть он и не очень богат на достопримечательности», – написала Татьяна Васильева.

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