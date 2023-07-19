На 23 % снизилась преступность в Новоскольническом и Локнянском районе за полгода

20:41, 19 июля 2023, ПАИ

Подведены итоги работы МО МВД России «Новосокольнический» в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщила газета «Новосокольнический край».



Если кратко, то оперативная обстановка на территории обслуживания оставалась относительно стабильной – так прокомментировали ситуацию в межмуниципальном отделе.

По итогам шести месяцев 2023 года на всей территории обслуживания, а это Новосокольнический и Локнянский районы, зафиксировано снижение преступности по всем линиям на 23 % (со 173 до 133 преступлений).

Вместе с тем на 32 % увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений (с 28 до 37).

На всей территории обслуживания зарегистрировано 61 преступление, следствие по которым обязательно, практически на уровне прошлого года (60 преступлений).

71 преступление (77 % от всех раскрытых преступлений) совершено лицами, ранее совершавшими преступления, семь – группой лиц.

Половина от всех раскрытых преступлений совершена в состоянии алкогольного опьянения (38 преступлений из 92).

Несовершеннолетние участие в совершении преступлений не принимали.

На 26 % (со 115 до 85) снизилось число лиц, совершивших преступления. Из них 60 – без постоянного источника дохода (70 %), 37 – находились в состоянии алкогольного опьянения (43 % или каждый второй). В совершении преступлений приняли участие 16 женщин (19 %).