Дома в частном секторе Печорского района готовят к покраске

21:01, 19 июля 2023, ПАИ

19 июля начались подготовительные работы по улучшению внешнего вида частных домов на улице Юрьевской в Печорах. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Участники историко-культурного форума «Истоки» совместно с местными волонтёрами и представителями администрации Печорского района проводят подготовительные работы к покраске деревянных домов.

«Накануне, перед началом работ, была встреча с местными жителями, которые обратились за помощью после рассылки предписаний из администрации городского поселения «Печоры» по приведению домов в надлежащий вид. И им не отказали. При помощи участников форума «Истоки», митрополита Псковского и Порховского Тихона закупили инструменты и материалы», – рассказала глава городского поселения «Печоры» Юлия Четвергова.

Ребята активно ошкуривали, счищали старую, облупившуюся краску с наличников и стен. К ним на некоторое время присоединился исполняющий обязанности главы Печорского района Валерий Зайцев.

«Печоры и район должны выглядеть красиво и достойно. Поэтому подобные начинания стоит только приветствовать и оказывать содействие в благоустройстве тем, кто не может сделать это самостоятельно – дело нужное», – прокомментировал увиденное Валерий Зайцев.

Он также выразил некоторое сожаление, что не сможет, в силу занятости, долго помогать волонтёрам. Но щётку в руки взял, со знанием дела зачистил участок стены. Отметим, что пока что покрасят шесть домов на улице Юрьевской в Печорах под номерами 51, 53, 54, 60, 68, 73.

«Цвет согласован с собственниками», – пояснили добровольные помощники.