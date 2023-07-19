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Общество

Систему электронных виз предлагают запустить в России с 1 августа

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию с 1 августа, сообщил корреспондент ТАСС.

«Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приёмочные испытания проведены, мы к этой работе готовы», – сказала Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Татьяна Голикова также предложила сохранить перечень из 52 стран для выдачи её гражданам электронных виз, добавив ещё три страны: Вьетнам, Камбоджу, Мьянму.

 

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