Систему электронных виз предлагают запустить в России с 1 августа

22:29, 19 июля 2023, ПАИ

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила запустить систему электронных виз для въезда в Россию с 1 августа, сообщил корреспондент ТАСС.

«Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приёмочные испытания проведены, мы к этой работе готовы», – сказала Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Татьяна Голикова также предложила сохранить перечень из 52 стран для выдачи её гражданам электронных виз, добавив ещё три страны: Вьетнам, Камбоджу, Мьянму.