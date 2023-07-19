Сотрудник псковского ведомства участвует во Всероссийском этапе Спартакиады МЧС России по волейболу
Сотрудники МЧС России из разных регионов страны приехали на Смоленщину, чтобы определить сильнейших волейболистов ведомства. Спортивные коллективы, представляющие свои федеральные округа, в течение двух дней (19 и 20 июля) будут демонстрировать мастерство и сплочённость в рамках Всероссийского этапа Спартакиады МЧС России по волейболу. Об этом сообщено в телеграм-канале «ГУ МЧС России по Псковской области».
В составе команды по Северо-Западному Федеральному округу выступает сотрудник псковского ведомства Станислав Грудинин, старший пожарный 5-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области.
Сегодня на спортивной площадке Смоленского государственного университета спорта состоялось торжественное открытие Спартакиады, затем начались долгожданные игры.
Сотрудник псковского ведомства участвует во Всероссийском этапе Спартакиады МЧС России по волейболу