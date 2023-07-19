Сотрудник псковского ведомства участвует во Всероссийском этапе Спартакиады МЧС России по волейболу

21:52, 19 июля 2023, ПАИ

Сотрудники МЧС России из разных регионов страны приехали на Смоленщину, чтобы определить сильнейших волейболистов ведомства. Спортивные коллективы, представляющие свои федеральные округа, в течение двух дней (19 и 20 июля) будут демонстрировать мастерство и сплочённость в рамках Всероссийского этапа Спартакиады МЧС России по волейболу. Об этом сообщено в телеграм-канале «ГУ МЧС России по Псковской области».

В составе команды по Северо-Западному Федеральному округу выступает сотрудник псковского ведомства Станислав Грудинин, старший пожарный 5-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сегодня на спортивной площадке Смоленского государственного университета спорта состоялось торжественное открытие Спартакиады, затем начались долгожданные игры.