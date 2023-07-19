Россиянин купил брендовые вещи в 846 раз дешевле реальной цены и выиграл суд

23:11, 19 июля 2023, ПАИ

Суд вступился за россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен. Согласно материалам дела, волгоградец Станислав Анохин купил через мобильное приложение на сайте ЦУМа брендовую одежду по ценам от 19 до 129 рублей. Об этом сообщил ТАСС.

После он получил от магазина уведомление о невозможности доставки товара и обратился в суд с требованием предоставить заказанный товар. Торговая компания в свою очередь подала встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным, заявив, что на сайте произошёл технический сбой.

«Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключённом договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», – объяснил суд.

Суды трёх инстанций встали на сторону магазина, однако Верховный суд РФ отменил их решения и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции.