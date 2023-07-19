Мастер-класс по изготовлению кукол прошёл в Красногородском районе

22:52, 19 июля 2023, ПАИ

В творческой семейной мастерской на площадке «Покровский ДвориК» прошёл мастер-класс по изготовлению из травы кукол «Неразлучники», сообщили в газете «Заря».

Обычно куклу мастерят из ткани, а мы использовали растительный материал, украшали цветочками и обереговыми поясочками своих «неразлучников», пояснили в Покровском сельском Доме культуры. И действительно, хороши получились парочки: кто-то в подарок смастерил для своих мам и пап как символ счастливой семейной жизни, кто-то – друзьям в подарок на свадьбу.

«Сделанные с любовью куклы должны принести всем счастье», – заверили в газете.