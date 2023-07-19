Детскую площадку установили в деревне Струго-Красненского района

23:30, 19 июля 2023, ПАИ

Торжественное открытие детской площадки в деревне Марьино состоялось в солнечный день, сообщает газета «Струги». Это событие стало настоящим праздником для жителей деревни, которые пришли на мероприятие целыми семьями.

В 2020 году по решению жителей деревни Марьино образовано ТОС «Авангард». Его председателем избрали активного жителя Татьяну Ленько. Совсем недавно ТОС «Авангард» выиграло в конкурсе и получило грантовую поддержку. На выигранные средства в центре деревни установили детскую игровую площадку.

На территории сельского поселения «Марьинская волость» жителями образовано пять ТОСов: «Авангард» в деревне Марьино, «Молодёжка» в деревне Ждани, «Вперёд» в деревне Ровное, «Узьмень» в деревне Узьмино и «Яблонец» в деревне Яблонец.