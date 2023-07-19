Ещё один этап по ремонту спортзала техникума в Пскове завершился

23:59, 19 июля 2023, ПАИ

Завершён ещё один этап по ремонту спортзала Кооперативного техникума на улице Калинина в Пскове. На днях подрядчики полностью закончили работы по ремонту подвода отопления в здание. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отмечу, что эти работы мы выполняем поэтапно: после замены инженерных коммуникаций привели в порядок стоянку и дорогу около здания. Теперь здесь уложен новый асфальт, что обеспечит комфортный подъезд. На фотографиях представлен внешний вид территории до и после проведения работ», – отмечает депутат.

Кроме того, продолжаем работы и внутри спортзала. На данный момент на новый деревянный пол нанесён первый слой лака. Здесь появится разметка, и совсем скоро продолжатся соревнования и профессиональные тренировки.

Все расходы по ремонту спортзала ведутся на средства клуба по настольному теннису Nordman.