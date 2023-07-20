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Россияне ожидают повышения зарплат на фоне дефицита кадров

Россияне ожидают повышения зарплаты на фоне роста цен на рынке и дефицита рабочей силы в ряде отраслей, сообщают «Известия», ссылаясь на интервью с гендиректором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Федоровым.

«На деле рост цен вызывает не требование индексации, а требование повышения зарплаты. А если не идет навстречу в этом вопросе работодатель, то люди «голосуют ногами», меняют место работы. Раньше с этим было сложнее, а сейчас стало проще. Почему? Потому что теперь у нас «рынок работодателя» сменился «рынком работника». У нас дефицит рабочей силы в целом ряде отраслей», – сказал он.

По его словам, главная проблема для бизнеса сегодня заключается не в коррупции и чрезмерных проверках, а в дефиците кадров. Это выгодная ситуация для работника, потому что он может требовать больше и продавать свой труд дороже.

«Да, цены растут, и растут явно выше, чем официальная инфляция. Люди это чувствуют, но люди могут требовать, и работодатели вынуждены идти им навстречу. Если нет – люди его покидают, а предприятие закрывается, уступая место другим, более эффективным игрокам», – заключил глава ВЦИОМ.

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