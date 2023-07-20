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Общество

Общие собрания жильцов домов будут контролировать госорганы

Государственные жилищные инспекции (ГЖИ) будут вести реестры протоколов общих собраний собственников жилья по вопросам капитального ремонта домов. Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Эксперты полагают, что сейчас до 90% протоколов собраний фальсифицируются. Как отметил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев, реестр протоколов решений по капремонту необходим и для упорядочения информации о ведении работ.

Он считает, что зачастую органы власти, которые должны актуализировать программы фондов капремонта, не знают, какие решения и по каким видам работ были приняты жильцами.

По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, сейчас деньги на капремонт в России собирают по двум схемам: в так называемый общий котел региональных фондов или на индивидуальные специальные счета. В России 15% домов имеют такие счета. Чтобы использовать их, нужны решения собраний собственников квартир.

«Часто такие протоколы подделывают, и деньги в итоге используются нецелевым образом. Также контроль в этой сфере нужен, чтобы банки могли выдавать кредиты на ремонт», – сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В свою очередь, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что ведение открытого государственного реестра протоколов о проведении капитального ремонта – долгожданный и необходимый функционал.

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