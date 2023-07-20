Псковские сотрудники ФСБ пресекли продажу данных клиентов оператора связи

08:25, 20 июля 2023, ПАИ

Продажу личных данных клиентов оператора связи пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Доказано, что жительница Псковской области, являясь специалистом центра обслуживания одного из операторов сотовой связи, использовала свое служебное положение и фотографировала информацию об абонентах с монитора компьютера, после чего снимки отправляла знакомому. В свою очередь тот в мессенджере Telegram передавал изображения неустановленному лицу.

За информацию об одном абоненте злоумышленникам платили 400 рублей. Таким образом был получен неправомерный доступ к конфиденциальным сведениям о шести юридических и 56 физических лицах.

Злоумышленникам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершённый из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору, повлёкший копирование данных),

Свою вину фигуранты полностью признали и ходатайствовали о рассмотрении дела судом в особом порядке.

Псковский районный суд приговорил бывшую сотрудницу центра обслуживания абонентов к 10 месяцам ограничения свободы, её сообщнику назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.