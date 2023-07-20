Почти 100 псковских детей-инвалидов получили путёвки на санаторно-курортное лечение

09:30, 20 июля 2023, ПАИ

Уже 97 детей-инвалидов получили путёвки на санаторно-курортное лечение в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Всего в 2023 году региональное отделение СФР направит на санаторно-курортное лечение 116 детей-инвалидов и столько же сопровождающих их взрослых.

На учете в отделении Социального фонда России по Псковской области состоит 441 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Как федеральные льготники они имеют право на предоставление за счёт государственного бюджета санаторно-курортных путёвок и проезда к месту лечения и обратно. Также отделение оплачивает дорогу, если ребёнку-инвалиду необходимо поехать на лечение по направлению региональных органов здравоохранения.

С начала года по заключенным государственным контрактам ОСФР по Псковской области закупило 232 путёвки в санатории на лечение детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения, расстройствами питания и нарушением обмена веществ. 194 путёвки уже выданы (97 – для детей и 97 – для сопровождающих их лиц). Дети восстанавливают своё здоровье в санаториях «Хилово» (Псковская область), «Старая Русса» (Новгородская область), «Пикет» (Ставропольский край), «Славутич» и «Парк-отель «Марат» (Крым), санаторий «Анапа» (Краснодарский край). Заезды в санатории будут длиться до сентября включительно.

Одновременно с путёвкой на санаторно-курортное лечение льготникам предоставляются специальные талоны (именные направления) на право безденежного проезда к месту лечения и обратно.

Длительность санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов составляет 21 день.

Для получения услуги представители ребёнка могут направить заявление в ОСФР по Псковской области через портал «Госуслуги», почтой либо подать лично в клиентских службах отделения и офисах МФЦ.

Путёвки предоставляются в порядке очередности гражданам, включённым в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Обязательные условия – льготник должен сохранить набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения и иметь медицинские показания к такому лечению.

Номер своей очереди можно уточнить на сайте отделения (social-insurance.sfr.gov.ru/r60/) в разделе «Гражданам» – «Информация для жителей региона» – «Очередь на санаторно-курортное лечение».