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Общество

Шесть многоквартирных домов построили в Псковской области за полгода

Шесть многоквартирных домов построили в Псковской области в январе – июне 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Население построило 870 домов. Всего за этот период построено 1 952 новые квартиры.

Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 162,5 тысячи квадратных метров (83,5 % к соответствующему периоду предыдущего года). На долю индивидуальных застройщиков приходится 68,2 % построенного жилья.

Объёмы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в десяти районах области. Наиболее значительно – в Палкинском районе.

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