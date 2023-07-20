Шесть многоквартирных домов построили в Псковской области за полгода

09:59, 20 июля 2023, ПАИ

Шесть многоквартирных домов построили в Псковской области в январе – июне 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Население построило 870 домов. Всего за этот период построено 1 952 новые квартиры.

Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 162,5 тысячи квадратных метров (83,5 % к соответствующему периоду предыдущего года). На долю индивидуальных застройщиков приходится 68,2 % построенного жилья.

Объёмы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в десяти районах области. Наиболее значительно – в Палкинском районе.