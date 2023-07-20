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Политика

Началась 13-я сессия Псковской гордумы

Очередная, 13-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

На сессии присутствуют 20 депутатов. В проект повестки включили 13 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопросы о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова», о награждении почётной грамотой Псковской городской Думы и благодарственными письмами гордумы.

Кроме того, депутаты утвердят проект расходов Псковской городской Думы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, внесут изменения в положение о стратегическом планировании в Пскове, установят границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Киселёва 15».

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