Псковичей приглашают на экскурсию от кремля до Покровской башни
Экскурсия от кремля до Покровской башни «Районы, кварталы» состоится 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В ходе путешествия псковичи пройдут по нестандартному маршруту и откроют для себя интересные факты о древнем городе.
Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу также включено посещение Троицкого собора.
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