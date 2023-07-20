Псковичей приглашают на экскурсию от кремля до Покровской башни

10:18, 20 июля 2023, ПАИ

Экскурсия от кремля до Покровской башни «Районы, кварталы» состоится 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В ходе путешествия псковичи пройдут по нестандартному маршруту и откроют для себя интересные факты о древнем городе.

Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу также включено посещение Троицкого собора.