Выдача СИЗ за счёт работодателя начнётся с 1 сентября

18:39, 20 июля 2023, ПАИ

Работодатели будут обязаны обеспечивать работника средствами индивидуальной защиты за свой счёт. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

С 1 сентября вступают в силу «Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», утверждённые приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 766н, «Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств», утверждённые приказом Минтруда России от 29 октября 2021 № 767н.

В соответствии с установленными нормами работодатель будет обязан обеспечить за счёт своих средств своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия. Их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену также должен будет оплачивать работодатель.

Кроме того, средства индивидуальной защиты, выдаваемые работнику, должны соответствовать его полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой им работы.