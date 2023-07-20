Виктору Аксёнову присвоили звание почётного гражданина Пскова

11:07, 20 июля 2023, ПАИ

Директору средней школы № 12 Виктору Аксёнову присвоили звание «Почётный гражданин города Пскова». За соответствующее решение проголосовали депутаты гордумы на 13-й сессии сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

За кандидатуру Виктора Аксёнова отдали голоса 17 народных избранников из 20.

Звание Виктору Аксёнову присвоили за выдающиеся заслуги в жизни города, получившие широкое общественное признание.

Напомним, Виктор Аксёнов 37 лет руководит школой № 12, имеет 45 лет педагогического стажа, является заслуженным учителем РФ. Выпускники школы из года в год показывают высокие результаты государственной итоговой аттестации, являются победителями региональных и всероссийских олимпиад.

Кандидатура председателя регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиля Ахметова не набрала нужного количества голосов. За него проголосовали 11 депутатов при необходимом количестве в 13 голосов. Депутаты решили внести его имя в Почётную книгу Пскова.