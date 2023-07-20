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Общество

Александр Голышев: В Псковской области сложилась система поддержки малого бизнеса

Итоги премии «Мой бизнес», где Псковская область отмечена в номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом» по направлению «Признание профессионального сообщества», прокомментировал ПАИ российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Фото: ПАИ

«Очень важно, что псковский опыт эффективного взаимодействия с бизнесом отмечен высокой премией. Для социально-экономического развития нашей области, как и всей страны, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» очень важен», – отметил он.

Александр Голышев заметил, что проект реально определяет уровень социально-экономического развития, экономической открытости и демократизации государства. Он добавил, что правительство области, субъекты этой деятельности и региональный центр «Мой бизнес» много делают для улучшения предпринимательского климата, вовлечения в МСП, многоаспектной поддержки бизнеса: от появления идеи до выхода продукции на экспорт.

«В области сложилась система поддержки малого бизнеса, которая уже позитивно сказывается на повышении уровня благосостояния населения и всей экономики, обеспечивает весомый вклад в научно-технический прогресс и ценообразование», – сказал Александр Голышев.

Он уточнил, что сегодня на территории Псковской области функционирует свыше 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В них трудятся более 100 тысяч человек.

«Для большинства специальностей малый бизнес становится главным работодателем. Он пробуждает социальную активность, деловую инициативу, становится реальным резервом развития отечественного рынка труда», – заключил Александр Голышев.

Напомним, что специалисты оценили интеллектуальную игру «Бизнес-знаток» по мотивам «Что? Где? Когда?», организованную псковским центром «Мой бизнес».

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