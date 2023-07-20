Самые щедрые чаевые псковичи оставляют в отелях – опрос

11:42, 20 июля 2023, ПАИ

Псковичи чаще всего на чай оставляют в ресторанах, а больше всего – в отелях, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В кафе и ресторанах чаевые оставляют 76 % псковичей: каждый третий (33 %) делает это всегда, а 44 % – лишь в случаях, когда обслуживание было отличным. Каждый второй доплачивает за сервис таксистам. При этом 7 % делают это регулярно, 42 % – иногда.

Курьеров благодарят деньгами 40 % псковичей. Из их 10 % делают это постоянно, а 30 % только в случае оперативной доставки. Также 40 % радуют чаевыми парикмахеров и мастеров салонов красоты: 16 % – всегда, а 24 % – в зависимости от результата.

Реже сверх счёта платят в отелях и на автозаправках: в гостиницах на чай оставляют 29 % горожан, на мойках и заправках – 27 %.

Тем не менее самые щедрые чаевые псковичи оставляют по-прежнему в гостиничной сфере: благодарные гости оставляют там в среднем по 370 рублей. В ресторанах сверх счёта платят в среднем 150 рублей, в салонах красоты – 120. Среднестатистический пассажир такси готов поблагодарить водителя суммой в 100 рублей. Курьерам достается 110 рублей сверх оплаты, а сотрудникам автомоек и заправок – 80 рублей.