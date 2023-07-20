Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самые щедрые чаевые псковичи оставляют в отелях – опрос

Псковичи чаще всего на чай оставляют в ресторанах, а больше всего – в отелях, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В кафе и ресторанах чаевые оставляют 76 % псковичей: каждый третий (33 %) делает это всегда, а 44 % – лишь в случаях, когда обслуживание было отличным. Каждый второй доплачивает за сервис таксистам. При этом 7 % делают это регулярно, 42 % – иногда.

Курьеров благодарят деньгами 40 % псковичей. Из их 10 % делают это постоянно, а 30 % только в случае оперативной доставки. Также 40 % радуют чаевыми парикмахеров и мастеров салонов красоты: 16 % – всегда, а 24 % – в зависимости от результата.

Реже сверх счёта платят в отелях и на автозаправках: в гостиницах на чай оставляют 29 % горожан, на мойках и заправках – 27 %.

Тем не менее самые щедрые чаевые псковичи оставляют по-прежнему в гостиничной сфере: благодарные гости оставляют там в среднем по 370 рублей. В ресторанах сверх счёта платят в среднем 150 рублей, в салонах красоты – 120. Среднестатистический пассажир такси готов поблагодарить водителя суммой в 100 рублей. Курьерам достается 110 рублей сверх оплаты, а сотрудникам автомоек и заправок – 80 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июля 2023

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

20 июля 2023

Выставка о писателе Викторе Муйжеле открылась в Печорах

20 июля 2023

О системах водоснабжения и канализации в Пскове поговорили на «Серебряном дожде»

20 июля 2023

Линия по выпуску бутилированной питьевой воды может открыться на псковском «Горводоканале» 

20 июля 2023

Андрей Маковский: В России сформировалась стабильная система продовольственного снабжения

20 июля 2023

Ребята из Невеля стали участниками Всероссийского слёта «Хранителей истории» от «Движения первых»

20 июля 2023

Средняя степень износа систем водоснабжения и канализации в Пскове превышает 60 %

20 июля 2023

Псковские врачи-гинекологи отметили профессиональный праздник


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...