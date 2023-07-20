Псковские врачи-гинекологи отметили профессиональный праздник
Трепетные и внимательные, они заботятся о женском здоровье, принимают роды и первыми встречают детей на этом свете.
Съемочная группа «Первого Псковского» пообщалась со специалистами Псковского клинического перинатального центра и выяснила все тонкости их работы.
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