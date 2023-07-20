Молебен в честь княгини Ольги состоится в Выбутах 23 июля

12:11, 20 июля 2023, ПАИ

Водосвятный молебен в честь святой равноапостольной Ольги состоится в преддверии дня памяти княгини перед храмом Илии Пророка в Выбутах 23 июля в 12:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для псковичей, желающих принять участие в молебне, организуют бесплатный автобус. Отправление запланировано в 11:00 от областного центра семьи на площади Ленина, 1. Время отправления автобуса из деревни Выбуты – 14:00.

23 июля в 10:00 в память о великой княгине в храме Илии Пророка в Выбутах также состоится Божественная литургия. В 13:00 в деревне Волженец в часовне святой княгини Ольги пройдёт молебен.

В день памяти святой равноапостольной Ольги, 24 июля, богослужебные мероприятия пройдут в Пскове. В 9:00 в храмах города состоится Божественная литургия, в Свято-Троицком кафедральном соборе в 10:00 – торжественное богослужение, в 12:00 – торжественный молебен.