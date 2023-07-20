Михаил Ведерников оценил благоустройство пляжа в Себеже

12:39, 20 июля 2023, ПАИ

Благоустройство городского пляжа, расположенного на улице Челюскинцев в Себеже, оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 20 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ремонтные работы на объекте подрядчик завершил в июне текущего года.

Данная территория была выбрана в ходе рейтингового голосования жителей по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году.

В ходе работ по благоустройству выполнены демонтаж лестницы, расчистка территории от кустарника, очистка прибрежной полосы, планировка грунта и устройство песчаного покрытия пляжа.

На территории пляжа также появились настил и дорожки, лестничные сходы, раздевалки, теневой навес, пешеходное ограждение. Также было выполнено устройство стоянки для машин, озеленение и установка малых архитектурных форм.

Кроме того, на пляже появилась инсталляция «Я люблю Себеж».

«Если есть возможность улучшить территорию, то это обязательно нужно реализовать», – заметил губернатор. В целом Михаил Ведерников положительно оценил проведенные работы и выразил уверенность, что место будет ещё больше востребовано среди местных жителей и гостей Себежа.

Также по просьбе местных жителей и властей дополнительно будет проработан вопрос обустройства тротуара вдоль пляжа, от пешеходного перехода к лестнице. Такие виды работ в рамках благоустройства не были предусмотрены. «Мы обсудим этот вопрос с дорожниками, чтобы сделать путь жителей до пляжа комфортным и безопасным», – сказал Михаил Ведерников.

Отметим, на реализацию проекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году выделено около 5 млн рублей.