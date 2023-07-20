Ребята из Невеля стали участниками Всероссийского слёта «Хранителей истории» от «Движения первых»

13:34, 20 июля 2023, ПАИ

Четверо активистов Псковской области прошли посвящение в хранителей истории на Всероссийском слёте среди участников «Движения первых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мария Чуева, Арина Коршилова, Мария Колачева и Анжелика Вуйман занимаются добровольческой деятельностью, активно популяризируют сферу патриотики среди сверстников, облагораживают места и памятники боевой славы, а также считают своим долгом сохранить историческую подлинность нашего прошлого.

«Я благодарна за возможность участвовать в этом замечательном проекте. Несмотря на то, что мероприятия заняли всего два дня, я успела продуктивно провести это время: познакомилась с замечательными единомышленниками, вступила в движение «Хранителей истории», приняла участие в «Почётном карауле». Говорю спасибо «Движению первых» за уникальный опыт, приобретённый в прекрасном городе Волгограде на слёте «Хранителей истории», – поделилась впечатлениями Мария Колачева.

В городе-герое Волгограде собралось более 800 юных патриотов и наставников из 77 регионов России и десятки девчонок и мальчишек из городов Белоруссии.

«Всероссийский проект «Движения первых» «Хранители истории» воспитывает патриотов, готовых оберегать и сохранять историческое и культурное наследие нашей великой страны. Военнослужащие роты почётного караула на Мамаевом кургане подарили участникам слёта уникальную возможность узнать секреты подготовки и изучить все детали этого священного церемониала. Первые перенесут традицию несения почётного караула в свои города и будут чтить и беречь её в разных уголках России», – отметили в сообщении.

Кульминацией слёта стал подъём к одному из главных военных мемориалов в России – Мамаеву кургану – и торжественная церемония посвящения в «Хранители истории» юных патриотов.

«Мы не случайно выбрали для церемонии посвящения в «Хранители истории» Мамаев курган. Это то место, где чувствуешь нашу невероятную силу духа, нашу глубокую привязанность к Родине и готовность быть с ней в самые сложные моменты её судьбы. Сегодня участники «Движения первых» ухаживают за памятниками, изучают историю, героические дела наших предков и, что особенно важно, делятся своими знаниями со сверстниками. Именно знание исторической правды вырабатывает у каждого из нас важный иммунитет, не позволяющий стереть из памяти то важное значение, которое имеет наша страна и наш народ для мировой истории», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Ветераны одного из решающих сражений Великой Отечественной войны рассказали ребятам, как на улицах Сталинграда защитники Родины остановили и повернули вспять армии фашистов со всей Европы. У подножия монумента, посвящённого Победе в Сталиниградской битве, участники слёта произнесли клятву «Хранителя истории»: торжественно пообещали хранить верность своей Родине, уважать подвиги её защитников, а также бережно относиться к культурному наследию и традициям братских народов.

«Для меня было огромной честью оказаться в городе-герое Волгограде. Посвящение в «Хранители истории» для меня – большое событие и огромный шаг к чему-то новому и светлому. Я уверена, что буду продолжать историческую деятельность в своей стране и родном городе, а также ещё не раз приеду в Россию, чтобы поучаствовать в новых проектах и сделать хорошие дела», – поделилась своими эмоциями участница слёта из Белоруссии Александра Подольская.

Во время двухдневного мероприятия ребята посетили музеи и мемориальные комплексы Волгограда и в буквальном смысле прикоснулись к истории. Участникам проекта показали боевую технику Великой Отечественной войны и предметы, найденные на местах боевой славы, а гостем одной из площадок слёта стала депутат Госдумы Елена Цунаева, которая рассказала ребятам о событиях тех времён.

«Благодаря таким проектам для ребят открываются новые горизонты, они могут узнавать различные интересные факты, стать частью большой команды и настоящими «Хранителями истории». Участие в таких масштабных патриотических проектах закладывает огромный фундамент для развития в человеке таких понятий, как любовь к своей Родине и бережное сохранение памяти о наших предках, прогнавших с русской земли фашистских захватчиков и отстоявших мир», – сказала Елена Цунаева.

На территории комплекса «Россия – Моя история» эксперты познакомили участников слёта с тонкостью создания интерактивных экскурсий, рассказали, как нужно создавать и реализовывать идеи для создания современного исторического контента.

На площадке Волгоградского аграрного университета состоялась презентация специальной аудиоэкскурсии, записанной подростками из «Движения первых», которую можно послушать, наведя камеру смартфона на метки с QR-кодами, расположенными в исторических местах Волгограда.

«Также девчонки и мальчишки написали сотни трогательных писем для солдат, которые участвуют в специальной военной операции и защищают нашу страну, не щадя своей жизни, как и те, кто 81 год назад на берегах Волги противостоял фашизму», – уточнили в сообщении.

Отметим, что по итогам слёта будут выбраны послы проекта, которые вернутся в свои регионы с важной миссией: повышение интереса к истории страны среди молодёжи.

Всероссийский проект «Хранители истории» является одним из флагманских проектов «Движения первых» и реализуется в направлении «Патриотизм и историческая память». Уже сейчас он объединяет более 15 тысяч детей и подростков по всей стране, неравнодушных к истории России.

Стать «Хранителем истории» может каждый участник движения в возрасте от 6 лет до 21 года.

Российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Своё название «Движение первых» получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодёжи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении», «Быть первыми». Деятельность движения направлена на создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.