Псковская область прощается с первым председателем регионального парламента Юрием Шматовым

12:37, 20 июля 2023, ПАИ

Отпевание первого председателя Псковского областного Собрания, почётного гражданина Псковской области Юрия Шматова проходит в струго-красненском храме Георгия Победоносца, построенном при непосредственном участии парламентария, сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Попрощаться с ним пришли и приехали сотни людей, включая председателя областного Собрания Александра Котова, первого заместителя губернатора Веру Емельянову, депутатов регионального парламента, руководителей муниципалитетов Псковской области.

Напомним, что Юрий Шматов умер на 86-м году жизни.

Юрий Шматов родился в Свердловской области, но вся его трудовая биография и политическая деятельность связаны с Псковской землёй. Начинал токарем на Струго-Красненской машинно-тракторной станции, потом проявил себя на производстве – будучи директором завода силикатного кирпича, отстоял «дышащее на ладан» предприятие в кабинетах федеральной власти и вывел на передовые позиции, занимался партийной и общественной работой, был председателем Струго-Красненского исполкома и Совета народных депутатов, на протяжении трёх лет работал заместителем главы администрации Псковской области.

В 1994 году Юрий Шматов был избран депутатом Псковского областного Собрания и по решению коллег возглавил региональный парламент первого созыва – в этой должности он проработал более десяти лет. С 1994 по 2001 год представлял Псковскую область в Совете Федерации, несколько раз летал в Чечню, участвовал в переговорах по вызволению из плена военнослужащих.

В 2020 году Юрию Шматову присвоено звание «Почётный гражданин Псковской области». В Книге почётных граждан региона его имя вписано под номером один – звание было учреждено в октябре 2018 года.