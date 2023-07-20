Средняя степень износа систем водоснабжения и канализации в Пскове превышает 60 %

13:23, 20 июля 2023, ПАИ

Более 60 % сетей систем водоснабжения и канализации в Пскове находятся в изношенном состоянии. Об этом рассказал директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Степень износа сетей водоснабжения составляет порядка 60 %, канализации – порядка 65 %. Есть, конечно, районы с критической степенью износа. На эти участки мы обращаем пристальное внимание и вставляем их в дальнейшие планы по замене или реконструкции. В среднем степень износа сетей не критическая», – отметил он.

Также гость эфира рассказал, что за сетями систем водоснабжения и канализации осуществляется постоянный контроль.

«У нас есть технические специалисты, которые проходят по сетям, открывают колодцы, смотрят, делают фото- и видеоанализ. И таким образом мы оцениваем состояние сетей», – подчеркнул Константин Болотин.

Он добавил, что на замену критически важных сетей, связанных не только с жизнедеятельностью, но и с экологией, потребуется порядка 2,5-3 миллиардов рублей.