Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

14:05, 20 июля 2023, ПАИ

Мошенники похитили у жителей Пскова, Великих Лук и Дно в общей сложности более миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы. И, представляясь сотрудниками разных служб и ведомств, под выдуманными предлогами предотвращения незаконных попыток оформления на собеседников кредитов, а также освобождения родственников от уголовной ответственности за якобы совершённые ДТП, ввели горожан в заблуждение, после чего завладели их денежными средствами.

«В итоге после общения с нечистыми на руку лицами доверчивые люди лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию», – отметили в полиции.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.