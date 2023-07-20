Работы по перекладке трассы теплоснабжения продолжаются на улице Бастионной в Пскове

17:06, 20 июля 2023, ПАИ

Работы по перекладке магистральной трассы теплоснабжения продолжаются на пересечении улиц Бастионной и Гагарина в Пскове. Об этом сообщается в группе муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты уже засыпали часть трассы на пересечении улиц Бастионной и Гагарина, но если раньше была перекрыта только часть въезда, с улицы Гагарина на улицу Бастионную, то сейчас он перекрыт полностью. «Со всей ответственностью заявляем, наше предприятие не имеет к этому никакого отношения. Работы начали проводить специалисты МРСК Северо-Запад. Они просто приехали, распилили асфальт, пропустили провода, перетащили наш знак и уехали», – отмечается в сообщении.

Предприятие просит представителей компании дать пояснения по данному вопросу и завершить работы, а также в будущем устанавливать таблички с информацией: кто ведёт работы, сроки их проведения и с кем можно связаться, как этого требует закон.

На проезжей части улиц и парковке работы заканчиваются, и в ближайшее время рабочие раскопают территорию детского сада. «Для всех нас это самая ответственная часть работ», – подчеркнули представители предприятия.

Работу нужно будет провести максимально быстро. Протяжённость сетей составляет порядка 500 метров, и они всегда были сложным объектом: «Каждый год были утечки, наши специалисты уже порядком надоели работникам этого учреждения, но вот детишкам всегда нравится наблюдать за специальной техникой, но мы надеемся, что к их возвращению уже покинем этот объект».

Кроме того, специалисты проведут благоустройство объекта, так как в ходе ремонтных работ изменится ландшафт. По окончанию работ совместно с представителями образовательного учреждения и управлением образования работники предприятия всё восстановят и дополнят территорию детского сада.

«Ещё раз приносим свои извинения жителям близлежащих домов за неудобства», – заключили в сообщении.