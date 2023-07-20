Продолжается розыск пропавшего четыре года назад великолучанина

15:41, 20 июля 2023, ПАИ

Местонахождение 46-летнего Андрея Фёдорова, который пропал четыре года назад, продолжают устанавливать сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, 22 марта 2019 года мужчина ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Пропавший был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны чёрного цвета, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.