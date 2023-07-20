Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область продолжает помогать с ремонтом детсада в Херсонской области

Псковская область продолжает помогать с работами по капитальному ремонту детского сада «Солнышко» в Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день проведён большой объём работ. Так, закончили монтаж системы водоснабжения. Также строители подготовили территорию детского сада к дальнейшему благоустройству, и на данный момент ведётся подготовка к заливке полов.

На фото монтаж водоотведения

Кроме того, рабочие подготовили основание для монтажа полов в главном здании, завезли сыпучие материалы на объект, а также обустроили ямы для установки нового забора и траншеи для бордюров.

Напомним, Псковская область оказывает помощь в ремонте детского сада «Солнышко», где подготовительные работы начались с 1 июня. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июля 2023

В Пскове ликвидируют областную автошколу

20 июля 2023

Любовь Николаева: Виктор Аксёнов – флагман псковского образования

20 июля 2023

Вода в Великой в районе городского пляжа Пскова не соответствует нормам

20 июля 2023

Яблоневый сад себежского фермера посетил губернатор Псковской области

20 июля 2023

Псковская область продолжает помогать с ремонтом детсада в Херсонской области

20 июля 2023

Александр Гончаренко: В голосовании на присвоение звания почётного гражданина города должны участвовать все псковичи

20 июля 2023

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

20 июля 2023

Выставка о писателе Викторе Муйжеле открылась в Печорах


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...