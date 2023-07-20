Псковская область продолжает помогать с ремонтом детсада в Херсонской области

15:14, 20 июля 2023, ПАИ

Псковская область продолжает помогать с работами по капитальному ремонту детского сада «Солнышко» в Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день проведён большой объём работ. Так, закончили монтаж системы водоснабжения. Также строители подготовили территорию детского сада к дальнейшему благоустройству, и на данный момент ведётся подготовка к заливке полов.

Кроме того, рабочие подготовили основание для монтажа полов в главном здании, завезли сыпучие материалы на объект, а также обустроили ямы для установки нового забора и траншеи для бордюров.

Напомним, Псковская область оказывает помощь в ремонте детского сада «Солнышко», где подготовительные работы начались с 1 июня.