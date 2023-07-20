Вода в Великой в районе городского пляжа Пскова не соответствует нормам

16:03, 20 июля 2023, ПАИ

Качество воды в реке Великой в районе городского пляжа Пскова не соответствует нормам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По результатам лабораторных исследований качество воды в реке Великой в районе городского пляжа не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Специалисты не рекомендуют использовать для купания указанную зону рекреации.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, а также заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.