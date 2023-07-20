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Любовь Николаева: Виктор Аксёнов – флагман псковского образования

Депутат Псковской городской Думы, директор Псковского педагогического комплекса выразила благодарность коллегам-депутатам за их поддержку ходатайства педагогической общественности, которая выдвинула кандидатуру директора школы № 12 Виктора Аксёнова на присвоение звание «Почётный гражданин города Пскова». Об этом с очередной сессии гордумы сообщает корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Это достойный человек, который пользуется авторитетом среди коллег, родителей, учеников и выпускников школы, это флагман нашего псковского образования, – подчеркнула она и добавила, что всю сознательную жизнь он посвятил учительскому делу и руководству учебным заведением. – И при этом он большой общественник, был депутатом областного Собрания, городской Думы. Желаем ему здоровья, успехов в его педагогической деятельности».

Напомним, что сегодня, 20 июля, на очередной сессии Псковской городской Думы депутаты поддержали кандидатуру директора школы № 12 Виктора Аксёнова на присвоение звания «Почётный гражданин города Пскова». По итогам тайного голосования за проголосовали 17 депутатов из 20.

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